3/15 大樂透頭獎1注獨得1億元 獎落竹縣

2019-03-15 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月15日）開獎的第108000029期大樂透，頭獎開出1注，獨得獎金1億元，由新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號1樓的「金采商行」開出。第108000064期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬元，分別由高雄市左營區富國路389號1樓的「亞柏富國彩券行」、新北市新莊區新豐街6之1號的「獻鑫彩券行」、台南市永康區永康里中山南路533號1樓的「永保安康彩券行」開出。第108000064期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000029期大樂透中獎號碼為「05、10、12、20、28、36，特別號：15」，頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎摃龜；參獎共50注中獎，每注可得2萬6004元；肆獎共118注中獎，每注可得7083元；伍獎共2528注中獎，每注可得2000元；陸獎共3103注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7397注中獎，每注可得400元；普獎共3萬8687注中獎，每注可得395元。

第108000029期49樂合彩中獎號碼為「05、10、12、20、28、36」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共149注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4185注中獎，每注可得1250元。

第108000064期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、08、11、13、15、17、18、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共16注中獎，每注可得10萬元；參獎共459注中獎，每注可得500元；肆獎共3113注中獎，每注可得100元。

第108000064期今彩539中獎號碼為「15、26、27、32、33」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共5853注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6911注中獎，每注可得50元。

第108000064期39樂合彩中獎號碼為「15、26、27、32、33」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共159注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6397注中獎，每注可得1125元。

第108000064期3星彩中獎號碼為「280」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000064期4星彩中獎號碼為「9780」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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