3/16 今彩539頭獎開出1注！ 大福彩頭獎連86摃

2019-03-16 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月16日）開獎的第108000065期今彩539頭獎開出1注，由南投縣埔里鎮南門里中山路二段320號1樓的「彩富彩券行」開出，可得獎金800萬元。第108000022期大福彩頭獎摃龜，已是連續第86摃。第108000065期雙贏彩頭獎也摃龜。

第108000022期大福彩中獎號碼為「05、08、21、32、37、38、39，特別號：10」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共69注中獎，每注可得4000元；肆獎共1440注中獎，每注可得400元；普獎共1萬1151注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共8注中獎，每注可得10萬元。

第108000065期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、08、09、10、13、15、18、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共288注中獎，每注可得500元；肆獎共2985注中獎，每注可得100元。

第108000065期今彩539中獎號碼為「11、13、15、31、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共145注中獎，每注可得2萬元；參獎共5761注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5370注中獎，每注可得50元。

第108000065期39樂合彩中獎號碼為「11、13、15、31、34」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共273注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8337注中獎，每注可得1125元。

第108000065期3星彩中獎號碼為「798」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000065期4星彩中獎號碼為「9667」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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