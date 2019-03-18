百元起爭執 男子持菜刀殺人未遂判2年10月

2019-03-18 11:30

［記者楊政郡／台中報導］黃男自我情緒控制不佳，酒後僅因100元爭執，與被害人互罵，回住處拿菜刀，一刀砍到陳男左臉頰下緣，血跡濺到3公尺外電線桿，黃雖辯稱無殺人犯意，但法官認為持利刃猛力揮砍頭部，極可能傷及要害而死亡，已有不確定的殺人犯意，審酌雙方已和解，依殺人未遂判處2年10月徒刑。

判決書指出，2018年4月27日上午在租屋處前涼亭，黃與陳姓房東飲酒，開口要借100元，陳拿出500元紙鈔要黃去買汽水及香菸，找零後就可借他，黃回來後僅找100元給陳，陳說找少了喔！黃堅持他是找200元回來，2人起口角，黃回租屋處拿菜刀，陳嘴巴上還是不饒人，黃由上往下朝陳頭部揮砍1刀，陳左臉頰下緣撕裂傷，血跡噴濺到附近電線桿，黃嚇到主動向警察自承犯行。

黃供稱，他找200元給陳，但陳卻說他少拿100元，罵他三字經，他才回家拿菜刀，回來後他還罵，一時氣憤要往他的手背砍下去，他有閃躲才會砍到他的臉，伊沒有殺人犯意。辯護人說被告只想傷害陳，是超出預期，落刀點竟然是在靠近頸部的位置才會嚇到，已趕快幫被害人止血。

法官認為從被害人受傷部位及傷勢嚴重程度、被告下手力道輕重、使用兇器種類、下手揮砍前告訴人猝不及防的情狀，足認有殺人故意。

審酌黃某有多項前科，不知謹慎行事、控制自我情緒，僅因酒後與告訴人發生爭執即持刀行兇，枉顧他人性命安危，惡性非淺，犯後否認殺人犯意，悔意不足，姑念已與被害人和解，判處2年10月徒刑。

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