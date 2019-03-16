只因口角衝突 狠男持棒差點打死人

2019-03-16 17:00

［記者陳恩惠／台北報導］黃姓男子今年元月間的週末凌晨，在汐止火車站廣場前，因故與潘姓男子發生口角衝突，竟然心生不滿，手持內崁鐵條的塑膠棒，朝潘男頭部及身體猛力揮擊，潘男出手阻擋並轉身逃離時，仍遭黃男沿路追打，直到潘男跌倒後，還壓在他身上持續毆打，經潘妻及路人呼救，新北市汐止分局到場將黃男逮捕，士林地檢署複訊後，將黃男羈押，日前則依殺人未遂罪起訴。

起訴指出，黃龍福2019年1月5日凌晨0時7分，在新北市汐止區信義路的汐止火車站前廣場，因故與潘姓被害男子發生爭執而心生不滿，拿起1支長47公分、內崁鐵條的塑膠棒，連續朝潘男的頭部等重要部位追打，連潘男逃離時跌倒也不放過。

潘姓被害人送醫急救後，經診斷頭部挫傷併後顱皮下血腫、左側硬腦膜下出血、左側顱內出血、臉部挫傷、雙膝擦挫傷、右下肢擦傷及左腳擦傷等傷害，當天凌晨2時55分因腦出血經醫院發出病危通知，經搶救後倖免於死。

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