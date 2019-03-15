永康街搶劫毀容大盜 判刑6年10月加強制工作3年

2019-03-15 18:31

〔記者張文川／台北報導〕5年前曾持刀強盜名醫彭瑞鵬妻子、並砍傷林女頭臉造成林婦毀容的59歲「永康街強盜犯」胡同文，去年11月出獄後僅1星期，竟又回到他當初犯案的台北市永康街行搶張姓女子的肩背包，且用美工刀狠劃她左臉3刀，再次將被害人毀容；台北地院今依加重強盜未遂罪將他判刑6月10月、刑前強制工作3年。

由於胡男作案的美工刀是在文具店偷的，法官另依竊盜罪將他判刑3月可易科罰金。強制工作3年的部分，將在全案定讞後，入監服刑前執行。

胡同文2014年1月8在永康街強盜、砍傷林婦一案，被依加重強盜罪判刑5年，去年11月中旬才剛出獄，又因缺錢花用，在去年11月25日早上10許，重返當年搶劫林婦的永康街、信義路口，預茂美工刀隨機搶劫單身女子。

胡同文尾隨正要出門上課的38歲張姓女管理師，趁張女不備，從後方攻擊搶她的肩 背包，雙方拉扯之際，胡男用美工刀猛劃張女的左臉頰3刀，張女堅抓背包、當街放聲呼救，引起路人注目，胡男才放棄行搶，轉身逃離現場；張女左頰刀傷深達1公分。

警方循線逮逮捕胡同文，他落網後承認持刀行搶，辯稱出獄後居無定所，睡大馬路，缺錢花用才犯案，還說「想要回去吃牢飯」；由於他在前案曾有3度被通緝的紀錄，到案移送後即被羈押。

北院合議庭認為，胡男雖認罪表示悔俉，曾先後因犯下3起強盜案，入獄多次仍一再犯案，顯見是慣常性犯罪，好逸惡勞、惡習難除，嚴重危害社會秩序，每次造成被害人的傷害愈發嚴重，且未賠償，若放任不予矯治，難以想像會再發生什麼危險，因此除了判刑，還命令他強制工作3年。

胡同文在於2014年1月8日上午，也是10點多，在永康街商圈埋伏行搶，尾隨從華南銀行信義分行走出來、手提大包包的林姓醫師娘，在巷弄人煙稀少之處動手，持摺疊刀猛刺林婦臉部及頸部行搶錢財。法院將胡判刑5年確定。

其實，胡男早在29年前，就曾持剪刀街頭隨機傷人，在北市延平北路持剪刀隨機行凶，逢人就刺，一小時內刺傷10名小學生和婦人，最小的傷者只有7歲，傷勢最重的徐姓婦人，眼睛差點被他刺瞎。

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