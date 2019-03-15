近年最大宗禁藥RUSH偵破 男自架網站販售慘了

2019-03-15 19:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市黃姓男子在網路刊登廣告，販售未經許可、用於肛交的禁藥「RUSH」，再以每瓶500元至800元價格賣給特定買家，檢調今搜索約談黃男住處、辦公室，查扣1960瓶RUSH，依違反藥事法約談黃男到案，預計晚間移送新北地檢署複訊。

RUSH又被稱為催情劑，能鬆弛全身的平滑肌，常用於男同志「助性」，檢調調查，黃男2009年間就曾因自奧地利進口販售RUSH，遭判刑6月確定；自去年7月起，又再從英國進口RUSH，自架網站販售，依品項、效力不同，每瓶以500元至800元價格售出，迄今已進口輸入432公斤RUSH。

據了解，黃男辯稱，從英國進口的RUSH是做芳香劑使用，網頁也標明不能用在人體，但卻與情趣用品一起販售，而2009年時，黃男也以同樣辯詞供述，法官不採信遭判刑確定。

新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官秦嘉瑋，今指揮法務部調查局新北市調查處，前往黃男位於新北市中和區、新莊區2處辦公室、住處執行搜索，查扣1960瓶禁藥、帳冊、銷售等電腦資料等證據，這也是新北檢近年來偵破的最大宗販售RUSH禁藥案。

新北檢提醒，此類用品因含亞硝酸鹽類成分，未經主管機關核准輸入均屬禁藥，不當使用易影響身體健康，請民眾勿任意嘗試。

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