淡江女大生溺斃案解剖研判生前落水 16歲少年清醒擇期偵訊

2019-03-15 15:05

［記者陳恩惠／台北報導］淡江大學魏姓女學生離奇溺斃百齡橋下溝渠命案，士林地檢署檢察官昨相驗遺體，發覺鼻部有少許泥沙，研判生前落水，因手指縫乾淨，溝渠周邊無抓痕，顯示一落水就昏迷，另鼻樑有擦挫傷，研判落水時撞傷，檢警今天下午偕同法醫硏究所進行解剖，魏家雙親也到場，魏母一進台北市相驗暨解剖中心，立刻崩潰大哭，久久不能自已。

今天下午的解剖過程歷時60分鐘，士林地方檢察署檢察官王碩志表示，為釐清死因，採集相關檢體進行化驗，待解剖報告出爐，也將和家屬保持密切聯繫。

有關魏女手指上電撃傷痕，雖然IG上顯示是上週的舊傷，但因為遺體泡過水，法醫也採集檢體做更一步的確認，至於輕生或意外，還是有服藥的習慣，仍要繼續蒐證。

至於因為藥物中毒而住院的袁姓少年，據了解，今晨已逐漸清醒，得知魏女死亡的消息一度大哭，檢察官表示，由於袁少是本案的關鍵證人，將擇期前往醫院偵訊。

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