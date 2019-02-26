台東尚武漁港膠筏翻覆 70歲傅姓男子溺斃

2019-02-26 08:49

［記者王秀亭／台東報導］台東70歲傅姓男子今天與另名船員乘膠筏出海，清晨5時許欲返回尚武漁港時，進入港嘴前竟遇上大浪，膠筏因而翻覆，海巡署第一三大隊及大武消防大隊獲報後，前往救援，傅男上岸時已無生命跡象，經送大武急救站急救後仍宣告不治，另一名船員經救起，因為受傷經評估後已返家休息。

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