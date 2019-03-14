攜毒看病遭攔查 2男逃逸3公里落網

2019-03-14 16:35

〔記者王宣晴／新北報導〕27歲的張姓男子日前開車載著26歲的馮男前往新北市淡水看醫生，卻因違停遭巡邏員警攔查，馮男因身上藏有毒品，要求張男拒檢加速逃逸，一路上不斷逆向、闖紅燈，警匪追逐近3公里，最後被優勢警力攔截圍捕，從馮男身上起出K他命1.65公克及吸食器，訊後被依毒品罪嫌函送法辦，警方也對張男開出6張罰單，總罰款高達6萬元。

警方調查，無業的張、馮兩人有多項毒品前科，本月6日上午9時許，馮男因為感冒，拜託同住在淡水的張男開車載他前往新北市淡水中山北路一段、大忠街口的診所看醫生，不料，巡邏員警發現張男違停紅線，上前盤查，看完醫生的馮男見狀擔心身上的毒品被發現，要求張男加速逃逸。

張男猛踩油門加速拒檢，朝淡海方向逃逸，一路逆向、闖紅燈，不斷違規，巡邏員警一路尾隨，並請求警力支援，新北市淡水警分局派出優勢警力攔截圍捕，警匪追逐3公里後在新民街一段及沙崙路口將張男轎車攔下，持槍喝斥2嫌下車。

警方表示，2嫌遭逮後態度才轉配合，並在馮男身上起出1.65公克的K他命及吸食器，訊後依毒品罪嫌函送裁罰，另也對張男開出危險駕駛、拒檢、違規等6張罰單，罰款高達6萬元。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/