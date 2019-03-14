桃園賣到宜蘭... 情侶檔販毒集團被抄 起出大批槍毒

2019-03-14 10:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭警方在去年安居專案後，從逮捕的毒蟲向上溯源，經近半年的監聽，7日起開始收網，於桃園逮獲王姓、廖姓男子與黃姓女子為首的販毒集團，除起出制式與改造手槍共9把、子彈、安非他命約826克及電子磅秤等贓物；警方指出，王姓男子與黃姓女子是男女朋友，與廖姓男子平常利用隱身桃園的公寓，當作販毒基地，從桃園賣到宜蘭，這次被逮後，將持續向上溯源，追出上游。

宜蘭縣政府警察局宜蘭分局接獲集團販毒之檢舉情資，於分析、訪查事證後，報請宜蘭地檢署檢察官陳怡龍指揮偵辦，經檢警偵查蒐證，認時機成熟，於3月7發動首波行動，在集團住處查獲被告廖男，當場查扣制式手槍2支、改造手槍1支、子彈30發、第二級毒品安非他命486.35公克等物。

3日後再發動第二波查緝行動，會同宜蘭縣政府警察局刑警大隊、新北市政府警察局海山分局聯手溯源緝獲被告王男、黃女等人，再查扣改造手槍1支與彈匣、第2級毒品甲基安非他命340.38公克等物，瓦解擁槍自重的販毒集團。被告廖男、王男訊畢後經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，全案仍積極偵查中。

宜蘭縣長林姿妙今也到宜蘭分局，向偵破此案的有功人員頒獎；感謝警察的努力，未來縣府也將斥資7200萬元，為宜蘭警方增補人力，以維護縣內的治安環境；警方指出，該集團以桃園公寓為基地，四處販毒給桃園、宜蘭一代的毒蟲，持有的毒品數量龐大。

警方指出，查緝過程警方從清晨就開始埋伏，經長時間守候，成功圍捕，但犯嫌還一度不配合下車，經破窗後才成功逮人，過程並不輕鬆。

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