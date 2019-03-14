太配合卻「只」交0.88克毒品 啟警疑竇搜出100克超大包

2019-03-14 15:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣的林姓、簡姓2名男子有毒品前科，日前東港分局東濱派出所接獲情資，所長郭瑾樺率多名員警至現場埋伏，並見民眾所報可疑自小客停下時立刻上前盤查，兩名毒蟲一打開車門，所長即聞到車內飄出濃厚的毒品k他命味道，兩嫌假意先交出1小包0.88克，但太過配合引來郭瑾樺起疑，再深入追查，果然在該車副駕駛椅背搜出大包達100克的k他命，全案依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。

郭瑾樺說，當員警上前盤查時詢問二男是否有施用毒品時，沒想到駕駛林男一反毒蟲被抓包的常態，即刻大方承認有施用毒品，還急忙將施用愷他命器具及毒品愷他命0.88公克1小包拿出交給警方，因為林男實在太積極配合，令人大啟疑竇。

林嫌詭異的舉動，郭瑾樺決定加強搜索，果不其然在自小客副駕駛椅背裡竟然還藏有1大包重達100公克之毒品愷他命，黑市價值高達10多萬元，難怪林嫌會急忙交出小包的毒品，企圖轉移警方注意力，所幸鷹眼警不讓毒蟲輕易逃過。

當警方搜出大包毒品時，林嫌無奈的深呼吸了一口，毒蟲因小失大的舉動，警方忍不住搖頭，直稱毒品害人不淺；警方調查，確認24歲的林嫌及33歲的乘客簡嫌，兩人有毒品前科，且兩人的尿液初步篩檢呈毒品k他命陽性反應，案經偵詢後二男均坦承吸食毒品及持有毒品，警方除依法移送偵辦外，將擴大溯源。

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