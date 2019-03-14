蘇揆反毒會議宣戰：政府面對毒品就兩個字「痛打」！

2019-03-14 12:41

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌拚改善治安，繼宣示整頓街頭鬥毆，要求特種店門口不能發生鬥毆，若鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長之後，蘇揆今天上午召開跨部會會議緊盯反毒，討論校園與軍中反毒問題，蘇貞昌宣示當前政府反毒的立場，明確表示，政府面對毒品的立場就是二個字「痛打」！

蘇貞昌在會中表示，他已多次強調毒品是萬惡之源，今天的跨部會會議就是希望各部會就反毒問題溝通協調能夠順暢，有問題就提出來協調，以徹底落實我們是一個團隊。

政府要拒絕毒品的危害在校園、軍中再生、蔓延，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka ）在會後轉述說，我們認為不管是年輕的軍人或是校園的國高中學生都是脆弱的一群，括關務署在入關如何與警政署就反毒問題進行配合，蘇院長表明政府面對毒品的立場就是二個字「痛打」，行政院就是要徹底斷絕毒源，這就是院長的決心與態度。

據透露，蘇貞昌在扁政府時期第一次擔任院長時，曾積極推動以美沙冬替代療法防治愛滋，促使愛滋病感染機率下降，當時對於使用毒品、共用針頭的防治等，強力執行，使台灣愛滋病的防治受到國際社會的肯定，他今天的跨部會會議也將同時召集衛福部出席報告十幾年來執行成果。

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