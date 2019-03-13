褲袋隆起、低頭猛看、直冒冷汗 這一幕讓他被逮…

2019-03-13 11:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓男子聽聞北平路美食多素有「吃在北平」之稱，日前特地開車前來準備吃美食卻看到巡邏警車，他因心虛邊走邊注意警車動態，此舉反引起注意攔查，警方見他冷汗直流且一直低頭注視異常隆起的褲袋起疑，果然在褲袋內起出4包K他命毒品，讓楊男自嘲糗了，只是想吃個美食卻遭查獲，這下要到警局吃便當了。

台中市警局保安大隊特勤中隊當天下午執行加強取締酒駕勤務，巡經北屯區北平路時發現26歲楊男左顧右盼邊走邊回頭，形跡可疑，特警察覺有異上前盤查，楊男表示聽聞北平路有許多美食，素有「吃在北平」之稱，才特地自西區開車前來準備大快朵頤一番，因車子臨時停車擔心被拖吊，所以才會不斷往後看。

不過在與警方對話中，楊男眼神卻是心虛的不斷低頭往異常隆起的褲袋看，此舉根本不像是擔心自己的轎車，反倒是讓員警認定一定有問題，當員警反問不是擔心車子嗎？卻一直低頭注視褲子做什麼？楊男這時嚇到冷汗直流支支吾吾說不出個所以然，最後自知法網難逃只好坦承持有毒品，自褲袋內拿出4包K他命毒品交付。

楊男供稱，因工作壓力大才拉K舒壓，原想藉美食暫時分散想拉K的注意力，才會特地開車來北平路，沒想到美食沒吃到就被查獲毒品，這下只能進警局吃便當了；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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