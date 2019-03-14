謝志宏犯雙屍案死刑定讞 台南高分院裁定再審

2019-03-14 14:41

〔記者王捷／台南報導〕死囚謝志宏19年前被控與郭姓友人殺害一名女子，當時路過目睹過程的路人也慘遭殺害滅口，全案歷經11年郭、謝被判死刑定讞，至今尚未執行，去年南高檢提出新證據提出再審，今天台南高分院裁定再審，並暫停死刑執行，收到裁定通知書後5天內若沒人提出抗告，即可分案開始再審程序，謝志宏可能結束近20年、近7000天的羈押，另依據刑事補償法，未來如果謝判無罪，可以獲得約700萬的補償金。

2000年台南歸仁發生一起震驚社會的雙屍命案，但是在偵查階段發現許多瑕疵，檢警指控，謝志弘與郭姓友人，拿蝴蝶刀聯合殺害被郭男搭訕、性侵的女子後，又殺掉路過的一名證人。

不過這件兇殺案，警方在筆錄時沒有錄音錄影、兇刀也沒有做指紋檢定，法醫勘驗女子身上的48處刀傷，評估蝴蝶刀沒有血溝設計，刺入人體後隨即會被肌肉夾緊，需要相當大的力道才能拔出，判斷嫌犯可能不只一人，也因此讓謝志宏成為共犯。

從2001年開始到2010年，雙屍命案審理期間最高法院7度發回更審，2011年更七審宣判謝志宏死刑，羈押期間，謝志宏不斷強調他沒有殺人沒有放棄上訴，但是最高法院在2011年駁回上訴。

去年謝志宏提出「血溝設計與刀具插入人體後拔出的力道有無影響」，讓台南高分檢認為這是新證據，符合刑事訴訟法第420條認定的新事證，在今天宣布通過更審裁定，也證明當時法醫所稱的「無血溝刀具必須花費較大利器拔出」這項說法並沒有科學、文獻的依據。

台南高分檢認為，光靠一份警察訊問時的不利自白，還沒有錄音、錄影，加上友人郭男的不利陳述、刀具無血溝設計，會影響插入人體後拔出的力道，讓謝志宏被認為是共犯，但這次提出的新事證足以撼動先前的判決；目前台南高分院已經裁定再審，收到裁定通知書後5天內若沒人提出抗告，即可分案開始再審程序。

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