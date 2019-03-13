不滿腳傷治後仍痛 莽男到醫院丟汽油瓶判3年半

2019-03-13 17:11

［記者陳恩惠／台北報導］翁姓男子不滿右腳踝受傷到振興醫院開刀治療，術後仍會疼痛，2018年4月購買汽油裝入米酒瓶中，點火朝振興醫院醫療大樓丟擲，瞬間冒出烈焰燻黑玻璃門及毀損地板，幸未釀成傷亡；士林地院審結，將翁男依公共危險罪的放火燒燬現有人所在之建築物未遂，判處有期徒刑3年6月。

法官審酌翁男僅因不滿振興醫院未將他的腳傷治癒，竟以丟汽油瓶，企圖燒毀醫院及恐嚇公眾的犯罪手段，且汽油瓶丟擲後所引起的火勢，幸經及時撲滅未造成重大損失及死傷，但已造成公眾恐慌的損害，本應量處重刑，念及翁男因腳傷不知如何情緒管理，以此方式表達不滿，犯後到淡水分局投案，也與醫院和解，因此從輕量刑。

判決指出，翁男2017年8月間，因車禍傷及右腳踝關節，前往振興醫院就診，並接受手術治療，後因右腳踝關節持續疼痛，認為院方沒治好而心生不滿，竟於2018年4月21日上午7十餘，先在新北市的加油站購買汽油，返家後在庭院內，將汽油灌入紅標米酒的空玻璃瓶內，再將布條色進瓶口作為引信。

當日下午4時50分許，騎著向林姓友人借的機車前往振興醫院，徒步走向第二醫療大樓北二門前，以打火機點燃汽油瓶上的引信後，由外向內朝大樓北二之2門內丟擲，汽油瓶破裂後向外四溢燃燒，導致門外側玻璃門內東側下方遭燻黑、外側門內的通道地面遭易燃性液體燃燒痕跡。

翁男犯案後騎車逃逸，幸經醫院保全員聽見玻璃爆裂聲響趕到現場查看，立刻以滅火器撲滅，才未造成建築物遭燒毀，經警方調閱監視器，由機車車主得知翁男身分追查，翁男當日晚間8時於前往淡水分局投案。

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