北市前議員助理爆性侵「一夜2次」 受害女慘吞事後丸

2019-03-12 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議會驚爆前議員男助理性侵女助理，這名女助理小慧（化名）1年多前借宿男助理家中，遭硬上得逞，事後還買避孕藥吃。服務處主任察覺小慧情緒不穩，追問得知真相並向上通報，由於當時正逢選舉，議員擔心事件曝光影響連任，男助理便簽下悔過書，先付5萬元和解，並口頭承諾選後會再補償，不料後來議員沒連任成功，男助理因此擺爛，小慧忍無可忍，決定出面爆料。

《鏡週刊》報導，小慧日前在友人陪伴下，自爆任職議員助理期間遭同事性侵。前年11月某日她陪議員跑完攤，又下大雨，隔天一早有重要行程，廖男宣稱自己媽媽在家，小慧便同意到廖男家裡過夜。

不料小慧在半夜慘遭廖男闖入房門，先對她上下其手，接著硬上性侵2次，且廖男無套內射，事後還安撫她，如果懷孕，一定會負責，還要她跟老公離婚。

報導提到，當時正在選舉，議員擔心衝擊選情，便邀小慧、廖男和服務處主任到辦公室協調，廖男寫悔過書坦承性侵小慧，並承諾先支付5萬元和解金、離開服務處，以換取小慧放棄法律追訴權。小慧看在議員親自調解的份上，無奈接受。沒想到廖男離職不到1週，又回到服務處上班。

後來議員沒連任成功，廖男便擺爛不賠償，還放話說自己遭小慧仙人跳，小慧因此決定出面爆料，也準備提告。

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