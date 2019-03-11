仲介3度性侵外勞 受害女：對方變臉像被鬼附身

2019-03-11 22:21

〔記者王俊忠／台南報導〕從事外勞仲介工作的曾姓男子，引進印尼籍女勞工阿媚來台擔任看護工，他利用阿媚轉換雇主之際，把阿媚帶到自己租屋處暫住，前後3度對女方強制性侵，阿媚痛陳曾講中文「不要」表達反抗、拒絕，覺得曾姓仲介像是被鬼附身的人、很可怕。台南高分院以3項性侵罪合併判曾男4年有期徒刑，還可上訴。

判決指出，曾男是靠行在1家人力仲介公司的外勞仲介業者，他引進印尼女外勞阿媚到台灣擔任看護工，在阿媚被雇主辭退、轉換雇主之際，沒讓阿媚在公司安排的地點留宿，心生邪念的把女外勞帶到自己位於台南市的租屋處暫住。

曾男於2016年10月26日晚間某時、隔天（27日）晚間9點半及2017年7月12日晚間10點許，於租屋處強行脫掉阿媚的衣褲、壓在女方身體，不顧阿媚推拒及用中文說「不要」，對阿媚強制性侵得逞。

男仲介否認 女內褲底找到證物

直到2017年7月13日上午，阿媚趁著曾男外出之際、打電話向友人哭訴說遭到曾姓仲介性侵害，警方獲報到場蒐證、查扣沾有曾男精液的衛生紙，破獲男仲介性侵女外勞的醜聞。

庭訊時，曾男辯稱從未以性器官對阿媚性侵，只是在第3次以性器官在女方大腿磨蹭、並以手指插入女方下體。

阿媚則說，曾男像是被鬼附身的人，她覺得很可怕而哭泣，對方卻說台灣人不喜歡人家哭，哭會找不到工作，她因為有負債才來台灣，沒錢可回印尼，不敢舉發，直到第3次後，等曾男外出，才聯絡友人投訴說遭到性侵，她還沒結婚，不能接受曾男這麼對待她。

法官說，阿媚內褲褲底經化驗有精液斑，DNA型別與曾男相符；精液斑上皮細胞層染色體DNA是混合型，研判混有曾男與阿媚的DNA，可以作為曾男性侵阿媚的佐證。曾男所辯是卸責之詞，不足採信。

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