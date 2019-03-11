辯是男女朋友 莽男兩次硬上換來3年4月刑期

2019-03-11 19:42

［記者楊政郡／台中報導］王男常到「珍珍」（化名）個人工作室消費而認識，雙方有多次性行為，有時給錢，有時沒給錢，兩人曾發展成男女朋友，但很快又分手，2017年12月王男又到工作室，前客人離去後王男要求嘿咻，「珍珍」拒絕，竟強行從床上拖、摔到地板、甩巴掌，強脫衣褲性侵得逞，王男梳洗後又想再來一次，「珍珍」兩度以咳嗽腹部用力擠出陰莖，王男自行打手槍射在「珍珍」頸部，這兩次硬上法官判3年4月。

台中地院判決書指出，王男在2017年10月間到中市北區「珍珍」個人工作室消費而認識，兩人很快發展成男女朋友，兩人多次性行為，有時給錢、有時沒給錢，交往後二人常因細故爭執，同年12月28日二人起衝突，王男嗆聲翌日要來算總帳，翌日上午9時許到「珍珍」2樓的工作室，請「珍珍」正在服務的客人先離去，就想嘿咻硬上，將「珍珍」壓在床上，強行脫去衣褲，但「珍珍」拒絕反抗，王一巴掌打下來，把「珍珍」從褲管強拉、摔到地板。

「珍珍」疼痛不已放棄反抗，讓王性侵得逞，王採體內射精後自行至浴室梳洗，梳洗後王與「珍珍」交談，「珍珍」失氣不願正視他臉，反而又引起王男慾念，再度欲強制性侵，但「珍珍」陰道疼痛、拒絕，王想強制插入口腔性侵，「珍珍」也緊閉雙唇而未遂。

王極為蠻橫，又接續以其陰莖強插入陰道性侵，但兩度都因「珍珍」咳嗽腹部用力，擠出陰莖而未射精，王男自行打手槍至射精在「珍珍」頸部。「珍珍」樓下工作室之室友陳女聽聞「珍珍」大聲哭泣 ，才找朋友共同商量此事，並決定報警處理，朋友陪同「珍珍」到醫院驗傷提出告訴。

被告坦承兩人有2次射精性行為，但否認強制性侵犯行，辯稱兩人是男女朋友，辯護人也稱兩人是男女朋友，性行為有時給錢，有時沒給錢，應該只是情境判斷差異，不能說成性侵。

但法官找「珍珍」的室友、友人作證，還有他們的LINE對話，案發後「珍珍」哭得很大聲向室友、友人求救過程，還有驗傷全身多處紅腫、抓傷、挫傷，可見是以強制力強暴得逞，且事後被告多次尋求和解被拒，被告不尊重他人性的自主權，判處3年4月徒刑。

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