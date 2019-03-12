355萬和解沒用 狎7童判入獄8年半

2019-03-12

養雞場負責人 任家長會長

〔記者張文川／台北報導〕屏東縣熊姓養雞場負責人，擔任中、小學家長會長及地方躲避球協會會長期間，因在公務與相關活動中接觸到許多男女學童和少年，伺機猥褻6男1女共7名學童，他對女生強吻、襲胸，對男生則是摸下體等猥褻，至少犯下15次罪行，被依利用權勢猥褻、強制猥褻、乘機猥褻等罪合併判刑8年6月，最高法院昨駁回上訴，全案定讞，熊男須入獄。

至少犯下15次罪行

法院審理期間，熊男花了355萬元與所有被害學童家長達成和解，但歷審法院仍認為他的犯行重大，雖然道歉與賠償，還是無法彌補他對學童造成「難以回復的心理傷害」，依此判刑。

判決指出，曾有國中男生午休醒來後，發現褲子被褪至腿部，才知道熊男趁其睡夢中猥褻；2016年間，熊男帶一批男童參觀活動，並安排住宿飯店，趁夜在2小時內猥褻2名男童；熊男也非禮女學生，前年找理由帶一名國中女學生外出，趁2人獨處時，對女學生襲胸、強吻。

因陸續有學生向父母反映，經家長向社會局檢舉，全案才曝光。

欺凌未成年者 量刑未過重

熊男審理時承認猥褻未成年男女，但認為量刑過重，且他已和所有受害人家長和解；不過，上訴二、三審均被法院打臉，合議庭認定他一再利用經濟身分的優勢，欺凌未成年男女，15次犯行判8年6月，量刑並未過重，駁回上訴確定。

養雞場負責人狎玩女童示意圖

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