跟同事有仇 小黃司機用假照片陷害同車隊運將

2019-03-10 23:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾向警方檢舉交通違規，竟成為報復仇家的工具！

新竹魏姓計程車司機與同車隊的林姓司機相處不睦，圖思報復，竟從叫車系統下載林男的計程車照片，然後變造日期向警方檢舉林男違規停車，所幸林男收到罰單後，確認自己人車當時並不在現場，懷疑遭人惡搞，經報警偵辦後，警方循線查出是魏男動手腳陷害同事，事後魏男認錯和解，檢方准予緩起訴。

檢警調查，魏男與林男為計程車隊同事，因故相處不睦，去年6月魏男先從「呼叫小黃」車隊叫車系統中，下載林男所開計程車停放於路邊圖片，擅自變造照片中拍攝日期，再上警方交通違規線上檢舉系統，舉發林男有違規停車行為，致監理機關誤以為林男確實有違規停車而加以裁罰，足生損害於林男本人權益及警察、監理機關對於道路交通管理的正確性。

經林男收到紅單後發覺有異，始報警循線查悉上情。

魏男到案後坦承不諱，檢方認為他觸犯刑法行使變造私文書罪嫌，由於他犯後坦承犯行，犯後態度尚稱良好，檢方認為經此程序，應已知所悔悟，且已與被害人達成和解，因此決定給予緩起訴，期間為1年，並自緩起訴處分確定之日起算6個月內，向公庫支付新臺幣1萬元。

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