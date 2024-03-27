退休師遭鄰居猛砍頭頸10幾刀 獲80萬犯罪被害補償金

謝姓退休女舞蹈老師，3年前無端遭有被害妄想症的黃姓鄰居持菜刀猛砍頭、頸等要害10多刀，謝師感激基隆地檢署輔導她到醫院進行傷勢認定，取得失能等級11級後，獲得犯罪被害人補償金80萬元。（記者林嘉東攝）

2024/03/27 22:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕謝姓退休女舞蹈老師，3年前無端遭有被害妄想症的黃姓鄰居持菜刀猛砍頭、頸等要害10多刀，造成重傷，一、二審均依殺人未遂罪判黃男8年徒刑，監護處分5年；全案訴訟期間，基隆地檢署輔導謝老師到醫院進行傷勢認定，取得失能等級11級後， 依犯罪被害人權益保障法新法規定，全數出席委員決定補償謝師80萬元。

謝師受訪時指出，真的很感謝基隆地檢署一直關心她，讓她在人生最低潮、無助絕望的時候持續鼓勵她，不僅為她找法律扶助律師彭傑義幫她打官司，還協助她進行失能等級鑑定，讓她可以獲得犯罪被害人補償金。

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主任檢察官陳照世指出，檢方當時是以殺人未遂罪起訴黃男，基隆地院、與高院合議庭也是依殺人未遂判決黃男8年徒刑，但謝師手指頭、手掌與左手臂等被砍傷處的受傷程度到底是「重傷」，還是「一般傷害」，法院判決都沒有認定，一度造成審議賠償的困擾。

陳照世說，檢察長李嘉明去年到任後，十分重視犯罪被害人權益，指示主任檢察官黃嘉妮、財團法人犯罪被害人保護協會基隆分會協助謝師儘速完成失能鑑定，確定取得醫師開立謝師失能鑑定為11級後，依犯罪被害人權益保障法新法失能等級補償謝師80萬元補償金。

本案發生在2021年6月8日傍晚，住在基隆市的50多歲黃男，見謝婦提著垃圾袋從4樓住處沿樓梯走下樓，突然持菜刀攻擊謝婦，朝她頭、頸、胸砍劈多刀，再將謝婦壓制在地，繼續砍劈謝婦雙腳多刀。

警方獲報趕抵，喝令黃男放下手中菜刀，同時利用盾牌及齊眉棍壓制黃男，將謝婦救出後送醫急救。謝女頭部有6處撕裂傷，顱骨4處開放性骨折，以及胸部、左手臂、右膝、右手指等多處均受傷。

警方將黃男依殺人未遂罪送辦，檢方複訊後將黃責付給母親，遭黃母拒絕；警方擔心黃男危害鄰居，通知消防局將他送醫強制治療，黃男住院1個月後回家居住。不過，謝女案發後即寄住親友住處，不敢回家裡住。檢方認定黃持菜刀砍劈謝婦頭、頸等處，可能造成謝婦死亡，依殺人未遂罪起訴。

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