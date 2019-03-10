嚇人！天雨騎車穿越路口 7旬翁遭撞噴飛3、4米

2019-03-10 19:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中年近8旬的李姓騎士8日從霧峰振德街穿越四德路想前往育群路時，疑因天雨加上未注意來車，在路口被駕駛休旅車直行的黃姓男子撞上，行車紀錄器拍到，李姓老翁被撞後，整個人連同機車往前噴飛約3、4公尺重摔在地，讓目擊民眾都嚇了一跳，所幸僅雙腳膝蓋及手受傷、意識清楚，肇事責任警方將進一步釐清。

台中李姓老翁（79歲），8日上午騎機車行經霧峰四德路、育群路口時，遭黃姓男子（28歲）駕駛的休旅車撞上，李姓老翁不但機車坐墊、把手損壞，雙腿膝蓋、手也因擦傷送醫，所幸意識清楚無大礙。

有民眾在臉書社團「霧峰人俱樂部」貼出車禍發生時的行車紀錄器影像，影像中可看到，李姓老翁騎車行經霧峰四德、育群路口時，被黃姓男子的休旅車撞上，整輛機車不但被撞飛，老翁更是彈飛3、4公尺重摔在地，民眾看到紛紛留言：「好可怕喔！」、「真可怕！天雨路滑，能慢就慢一點」、「天雨視線不佳，騎車開車都要特別注意小心」。

霧峰交通分隊王世建小隊長今天表示，該起車禍發生在8日上午，該路口未設置紅綠燈、閃光燈等號誌，用路人行經該路口應減速慢行注意來車，初步看來李姓老翁行經該路口時未注意來車需負較大的責任，不過詳細的肇事責任將進一步釐清。

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