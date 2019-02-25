「全台首撞」 福特新款車試駕撞爛車頭 駕駛嚇傻了

2019-02-25 17:26

［記者鄭名翔／苗栗報導］本月20日福特汽車才在台北發表上市的新車款Focus5門ST-Line，日前卻傳出有客人於苗栗頭份市試駕時，行經無號誌路口與橫向車輛相撞，雖然駕駛僅受輕傷，但新車經猛烈撞擊車頭嚴重受損，也讓駕駛心涼了一截。警方表示，雙方駕駛皆未酒駕，疑行經路口皆未減速所致，詳細肇責仍待進一步釐清。

27歲王姓駕駛日前開著福特新款Focus5門ST-Line試駕車，行駛於頭份市與竹南鎮交界的公北三路由西向東方向，經公園六街無號誌路口時，無減速撞上48歲連姓男子駕駛的白色自小客車，車頭嚴重受損氣囊爆開，王男也受輕微挫傷。

此次福特新車「全台首撞」也引發網友議論，有人指出雖車頭嚴重受損，但A柱及車身堪稱完好，「非常耐撞」，但也有人替駕駛擔心，才試駕新車就發生事故，恐「被迫交車」了。

警方表示，該路段為無號誌路口，初判試駕車路權較大，但詳細肇事責任仍有待釐清；福特汽車則低調表示，目前正交由雙方保險公司洽談理賠事宜，至於是否向駕駛求償則有待肇事責任釐清後再研議。

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