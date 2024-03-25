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大甲媽4/6抵彰化 這時段施放爆竹煙火最高罰15萬

大甲媽將於4/6抵達彰化縣境，消防局最近派員前往遶境路線沿途宮廟、村里長服務處與店家宣導，儘量避免燃放爆竹煙火。 （消防局提供）

大甲媽將於4/6抵達彰化縣境，消防局最近派員前往遶境路線沿途宮廟、村里長服務處與店家宣導，儘量避免燃放爆竹煙火。 （消防局提供）

2024/03/25 11:45

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽祖南下遶境進香即將於4月6日下午抵達彰化縣境，鑑於往年沿線宮廟或信眾以施放爆竹、煙火來熱情迎接媽祖，卻衍生環保與噪音汙染等問題，消防局最近派員前往遶境路線沿途的82家宮廟、35處村里長服務處與43家店家宣導，強調每天晚間10點至隔天清晨6點，不得施放會產生笛音或爆炸音的爆竹煙火或特殊煙火，違者最高可處15萬元罰鍰。

消防局指出，去年他們共取締違法爆竹煙火案件16件，罰鍰156萬元；今年至目前已取締違法施放爆竹煙火2件。白天施放鞭炮應依其產品使用說明進行施放，禁止堆疊、串接或使用吊車等機具懸掛鞭炮，更嚴禁未經申請許可，燃放專業煙火或以拖板車載運施放專業煙火。民眾如有發現上述違規情事可撥打119報案，消防局將前往取締違法施放爆竹煙火。

消防局長施順仁表示，今年大甲媽祖遶境活動將於4月5日展開，預計6日下午進入彰化縣境，消防局近來派員至遶境可能行經路線沿途82家宮廟與35處村里長服務處，以及遶境路線附近43家宮廟及店家，總計向160家進行宣導施放爆竹煙火相關注意事項，並派遣消防人車沿線警戒、廣播宣導，勸導勿於深夜施放爆竹煙火。

依「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」規定，每天晚間10點至隔天清晨6點，不得施放會產生笛音或爆炸音的爆竹煙火或特殊煙火，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。消防局呼籲各宮廟凝聚信眾力量，一起以鼓掌、紙炮、電子音效，或舉辦藝文活動取代燃放鞭炮，民眾心誠參與活動隨香祈福，避免燃放爆竹煙火，希望大甲媽祖遶境活動能達到「遶境祈福、安全平安」。

信仰媽祖心誠則靈，減少實際施放鞭炮，安全環保省荷包，一樣虔誠又熱鬧。（消防局提供）

信仰媽祖心誠則靈，減少實際施放鞭炮，安全環保省荷包，一樣虔誠又熱鬧。（消防局提供）

每年大甲媽遶境彰化，消防局都會派員全程緊盯煙火施放。（消防局提供）

每年大甲媽遶境彰化，消防局都會派員全程緊盯煙火施放。（消防局提供）

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