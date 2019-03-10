見女乘客喝醉 計程車運將竟在車內硬上

2019-03-10 10:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓計程車司機去年8月13日凌晨1時許，在市區載到一名從卡拉OK下班的陪酒女子阿芬（化名），要到朋友開的養生館休憩。途中阿芬想上廁所，林男直接將人帶到工地上她如廁。林男見阿芬蹲在路旁上廁所時，卻一時性起，等她一進到車內時，霸王硬上弓，最後將她丟到目的地。基隆地檢署近日偵結，將林男依涉犯依強制性交罪起訴。

阿芬被林男送到有人開設的養生館時，衣物凌亂連內衣排扣都沒扣好，趕緊報警處理，請警方依照車牌循線追查林男車輛。

警方迅速找到犯案的林姓運將，並把他犯案的車輛，扣回婦幼隊，進入車內採證，並用儀器及藥劑檢測車內有無精液反應。

55歲林姓運將到案後向警方表示，當時自己是和阿芬協議兩人要進行性交易，碰巧基隆火車站北站還在施工，才會將車開進隱密的工地，但她一口開出2千元的交易金額太高，身上加一加只有5百元，討價還價後她願不接受，自己則慾火難耐，才會對她襲胸、舔下體，最後自己打手槍解決，也將阿芬送到她要求的目的地，未跟她收取。

阿芬則哭著向警方指出，根本沒有要和林男進行性交易，是她自己酒後尿急，要求林男帶自己去附近上廁所，怎知上完回到車上，司機居然說看到女人上廁所讓他慾火焚身，接著就把自己強壓在車內用舔胸摳下體性侵。

檢警調查，林男雖然宣稱自己只有猥褻阿芬，但阿芬到醫院採證時，卻在她的體內採到林男的精液。

檢察官認為，林男違背阿芬意願，強壓她在車內性侵，已觸犯強制性交罪，依法將他起訴。

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