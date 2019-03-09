當眾罵老父「找我老婆吃X」 啃老逆子的下場是…

2019-03-09 17:08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市林姓男子不滿父親要求他返還之前贈與的房產及金錢，竟跑到老父住處前，以極度粗魯的言詞辱罵老父，甚至還大聲地說，「你找我婦人家吃洨」。林父不堪受辱，控告兒子公然侮辱，林男被判拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1日。

林男當眾辱罵老父前，就曾於107年6月9日到老父耕種的田地，伸手要30萬，老父不滿兒子需索無度，不好好工作，斥責林男，父子倆爆發口角，一度鬧上警局，老父幾經考量畢竟是親生骨肉，並未提出家暴申請。

豈料林男變本加厲，多次到老父工作田間、住處滋擾，老父逐漸不堪林男只懂伸手要錢，要不到就大鬧的態度，身心俱疲。

林父決定要求兒子返回之前贈與的房產及金錢，引起林男不滿，竟在107年6月24日下午3點，跑到林父住處前，連續爆粗辱罵父親「這雞掰老人家，屌佳哩卡好（指X你卡好勒）」、「怎會有這種雞掰老人家」。

林男甚至當眾辱罵父親「你找我婦人家吃洨」，在民風淳樸的客家農庄，遭到如此大逆不道、亂倫的指控，終於讓林父再也受不了，提告公然侮辱。

林男在檢方訊問時坦承自己情緒失控，行為、言語失當，苗栗地院法官審理後，認為林男竟於多數人得共見共聞下，以言詞公然侮辱親父，所為有悖孝道，實不足取，判處拘役20天。

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