LINE群組被罵「小人、同性戀」 警怒摃同袍求償24萬

2019-02-22 14:43

〔記者陳慰慈／新北報導〕台北市一名黃姓警員指控沈姓同袍，在LINE群組罵他是「小人、臭俗仔、鱉三、同性戀」等語，認為名譽受損求償24萬元，沈員則稱，黃員先誹謗他工作不認真，還透過LINE傳送LOVE貼圖還對他說：「愛你喔！」暗諷他是同性戀，基於義憤才反擊評論，新北地院認為兩人曾在隊長、分隊長見證下簽立和解書，不再為此事提起各種訴訟，判黃員敗訴確定。

黃員指控，前年7月，沈員在有33名成員的LINE群組，以：「他媽的、小人、臭俗仔、鱉三、同性戀」等文字辱罵他，同日又貼文：「早就知道你是小人，出了名的小人，被踢到我們這邊來，最會跟同事計較…」，黃員認為受到莫大侮辱，提告求償24萬元精神慰撫金，一審判黃員敗訴，黃員不服提上訴。

沈員反駁稱，當日黃員先在群組指他：「故意不幫同事開側門柵欄」、「放空城讓分局長幫顧側門10分鐘」、「分區部署遲到15分鐘」，以不實言論毀謗他9次，且傳送曖昧的LOVE貼圖對他：「愛你喔！」，暗諷他是同性戀，甚至恐嚇他，要讓他下班出不了大門，因被黃員公然批鬥、網路霸凌，才反擊評論，要求駁回。

法官認為，去年2月，兩人已在隊長、分隊長見證下，簽立和解書，表示「爾二後雙方不再為此事提起各種訴訟」，黃員也於簽立和解書後撤回刑事告訴，但事後卻主張和解內容不包含民事求償，認為黃員此舉有違誠信，上訴無理，判沈員勝訴確定。

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