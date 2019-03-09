淡江大學驚現色狼！竟男扮女裝夜闖女宿偷拍

2019-03-09 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕淡江大學女生宿舍驚現色狼！一名畢業於清大的陳姓男子今日凌晨頭戴假髮、身穿裙子，男扮女裝在淡大女子宿舍松濤館鬼祟徘迴，警方接獲報案後趕往現場，起先否認有不法行為、隨後被搜出身上有密錄器的陳男當場坦承偷拍，聲稱是因為好奇「想要看妹妹」，才會扮女裝掩人耳目。警方訊後依妨害秘密罪將其函送偵辦。

綜合媒體報導，這名畢業於清大的24歲陳姓男子，穿女裝、戴假髮，今晨鬼鬼祟祟地在淡大女宿松濤館4樓徘迴，不斷進出浴室，令許多女學生起疑。淡水警分局接獲校方報案趕往現場後，陳男已被教官制伏，且搜出身上有一顆密錄器，起先辯稱是要進女宿找女友的陳男，隨後供稱是因為好奇而想要偷窺女學生，但才剛犯案就被女學生發現、被教官制伏。

淡大校方表示，陳男父親得知兒子夜闖女宿意圖偷拍女生洗澡後，一度氣到在派出所要拿雨傘追打兒子。警方事後勘驗密錄器影像，發現僅有殘碎影像，疑似拍到女學生臀部，隨後將陳男依照妨害秘密罪函送偵辦，同時要釐清陳男是否也透過同樣手法在其他地方犯案。

淡大校方指出，宿舍皆有門禁管制，當時警員抄錄資料時，發現陳男是家住附近的清大畢業生，調閱監視器後發現，陳男確實沒刷卡，而是偷偷跟著女學生進入宿舍，校方已提醒學生要注意出入宿舍的安全，強烈落實一人一卡制的規定，勿讓陌生人有機可乘。

此事讓淡江大學許多女學生相當驚慌，紛紛在網路上討論，有女學生表示「晚上倒垃圾有看到他，因為裙子超長的注意了一下，沒想到是男生天啊」，另有女學生說「太可怕了」、「好恐怖」，很多女學生呼籲「學校一定要好好處理」，期望校方不要大事化小，小事化無。

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