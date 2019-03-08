冒充稽查員詐騙多間超商 假釋犯搭計程車遇臨檢落網

2019-03-08 21:03

［記者陳恩惠／台北報導］台北市保安大隊第二中隊昨天下午4時，冒著滂沱大雨在北市重慶北路交流道前執行路檢勤務，攔查1部計程車，發現後座年輕男子見警方盤查眼神閃爍又心虛，請他下車清查身分，原來這名26歲賴姓男子，正遭桃園市警局中壢分局在全國廣播協尋人口發佈協尋，賴男見紙包不住火，坦承自己是假釋犯上週分別在中壢、湖口及淡水地區，假冒公司高層詐騙超商店員，得手至少20萬元，還偷了機車，訊後送往中壢歸案。

保大說，有鑑於近期全國各地接連發生聚眾鬥毆事件，為了預防犯罪、查處非法，密集編排各項巡邏、路檢勤務，於各處交通要道及治安要點加強盤查可疑人、車，不分日夜、積極維護治安。

昨天下午第二中隊小隊長顧憶東率警員共4人，在士林區重慶北路4段2號前執行路檢勤務，發現1名男子獨自坐於計程車內，且眼神閃爍、見警心虛，遂請他下車接受盤檢。

利用警用行動電腦查詢，發現賴男正因案，遭桃園市警局中壢分局發佈之全國廣播協尋人口，賴男見事跡敗露，坦承自己涉及詐欺案，還說目前尚在假釋中，經與中壢分局聯絡，得知他本月3日假冒某超商稽查人員，要求女工讀生將3萬餘元現金放在店內辦公室，結果卻趁機偷走；此外，賴男另涉及5日在新竹湖口地區，以同樣的藉口偷走超商收銀機內的5萬9千餘元，讓女工讀生急著po網找人。

賴男供稱，他曾在北投某超商打工4天後被炒魷魚，所以熟悉超商作業流程，便假冒總公司人員趁機竊取現金，坦承自2月24日至3月6日期間，趁被害人機車未熄火之際，共偷走3輛機車及1輛汽車，全案訊後，移由中壢分局偵辦。

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