交付證件助詐騙輕判7月 他上訴二審判更重

2019-03-07 20:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣被譏為詐騙之島、詐欺天堂，台中市男子林益成於2017年間，把證件交給男子楊朝盛（通緝中），讓楊男辦理寬頻網路與8個手機門號，再交給詐欺集團行騙，林男還親自到詐欺機房簽收網路施工文件，台中地院卻以「尚能坦承犯行」為由輕判徒刑7月，有趣的是，他上訴二審，辯稱不知情、無幫助詐騙犯意，台中高分院不採信，反而以他助長詐欺猖獗，又有前科素行欠佳等理由，撤銷原判決，加重2個月，改判徒刑9月，可再上訴。

判決書指出，在2017年6月，林益成把自己與妻子的身分證、健保卡，交給男子楊朝聖（通緝中），楊男用林男及其妻之名辦8個手機門號，向電信公司申請在詐欺機房裝設寬頻網路，林男還到機房簽施工文件，8個門號有6個門號淪為詐騙工具，導致11人受騙，失金達110萬餘元，台中地院認為他坦承犯行，犯後態度尚佳，幫助普通詐欺罪的可判處5年以下徒刑，一審輕判徒刑7個月。

林男上訴二審，改口辯稱不知情，他說，楊男自稱信用差，不能辦手機門號給員工使用，才借用他與妻子之名辦手機門號，他沒有收酬勞，更沒有幫助詐騙的犯意。

台中高分院認為，一審判決有誤，林男觸犯的不是幫助普通詐欺罪，而是幫助本刑1年以上、7年以下的以電子通訊、網際網路犯詐欺取財罪，屬於加重詐欺罪，幫助犯量刑雖可比正犯減輕，但林男矢口否認犯行，無視執法機關呼籲及媒體的大力宣導，仍把自己與妻子證件交給外人，辦手機門號與網路用於詐欺犯罪，助長詐欺犯罪猖獗，又有前科素行欠佳，改判徒刑9個月，可再上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/