20歲嫩媽要養兒！女騙子獲佛心法官輕判 上訴求減刑結果…

2019-03-08 20:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅20歲的潘姓女子，2016年在網站刊登虛假的商品販售訊息，向2名買家詐得4萬3000多元，觸犯加重詐欺罪，可判處1至7年徒刑，法院僅判刑1年8月，並宣告緩刑2年，免除她牢獄之災。不料，檢方又查出，潘女在同一時間另涉一起網路詐欺案，騙得3萬8000餘元，一審又輕判徒刑6月。潘女以自己年輕無知，還有1歲半兒子要養等理由，上訴聲明再給她減刑，台中高分院卻認為，原審已援用「顯可憫恕」減刑，已無再減刑的餘地，駁回上訴。

判決書指出，潘女在2016年11月於網路刊登販售微波爐訊息，2名買家匯款共4萬3000多元，卻沒有收到微波爐，台中地院依透過網路行騙的加重詐欺罪，判處徒刑1年8月，宣告緩刑2年。檢方卻又發現，潘女同年（2016年）11月下旬，也與身分不詳的騙徒合作，於網路刊登假的徵才啟事，詐得3萬8000餘元，潘女卻沒拿到酬勞，這筆錢由身分不詳的騙徒取走。

台中地院一審時，潘女坦承行騙，佛心的法官認為她年僅20歲，年輕識淺思慮不周，為貪圖小利而觸法，也非詐騙計畫的主要角色，且願意分期付款賠償被害人3萬8000餘元損失，加重詐欺罪可判處1至7年徒刑，法官援用刑法59條，潘女的犯罪情境，「顯足以引起一般同情而堪予憫恕」減刑，僅判處徒刑6月，但未宣告易科罰金，至於潘女是否能易科罰金，由執行的檢察官裁量。

潘女不服判決，上訴二審，指自己年僅20歲，年輕思慮不周，僅有專科肄業的教育程度，還需要扶養1歲半的小孩，目前在飲料店打工，已盡力賠償對方彌補過錯，她因經濟困窘鋌而走險，判刑6月還是太重，如果檢方讓她易科罰金，她也無錢繳罰金，聲明法院再以「堪予憫恕」減刑。

台中高分院卻認為，加重詐欺罪可判處是1至7年徒刑，原審援用「顯可憫恕」，僅判處潘女6月徒刑，已屬最低之刑，已無從再減刑，至於潘女是否能易科罰金，或易服社會勞動，是執行的檢察官職權，據此駁回上訴，可再上訴最高法院。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/