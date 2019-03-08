騙人投資納骨塔吸金1000萬 3嫌收押禁見

2019-03-08 16:37

〔記者王俊忠／台南報導〕台南歸仁警分局日前接獲情資，1名蕭姓男子以「尚德園」殯葬公司為詐騙集團掩護，用亂槍打鳥方式撥電話給被害人，誆稱可投資納骨塔塔位、 賺取暴利。歸仁警方經數月跟監蒐證，日前北上逮獲蕭男及5名共犯，清查9名被害人損失超過千萬元，全案訊後依涉嫌詐欺、銀行法及組織犯罪等罪，將蕭男等6人移送檢方偵辦。

台南地檢署表示，尚德園公司涉詐欺案，經警方報請南檢檢察官黃淑妤指揮偵辦，在詳細蒐證、查訪後，於今年3月5日指揮刑事局偵五隊、南市警歸仁分局等單位員警搜索10處據點，查扣現金新台幣63萬餘元、合約書等物證，並拘提蕭姓被告等6人到案。

檢察官勾稽比對證物及訊問後，發現尚德園公司成員涉嫌向被害人謊稱有買家欲以高價收購被害人的殯葬產品，惟須加購其他商品，才能以高價賣出，誘騙被害人支付金錢，後續再分別由公司成員以應再繳納稅款、手續費等名目向被害人詐取財物，被害人至少有20餘人，詐騙金額達1000萬餘元。

檢方認為朱姓、凃姓、蕭姓3名被告犯罪嫌疑重大，有串證及反覆實施詐欺罪之虞，向法院聲請羈押禁見均獲准；陳姓、莊姓、黃姓等被告則各具保5萬元。檢方會對全案深入追查，以釐清全部犯罪事實。

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