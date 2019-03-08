王炳忠嗆「管不住嘴別上節目」 蔻蔻姊反擊：王父子確實被起訴

2019-03-08 11:23

〔記者溫于德／台北報導〕資深媒體人周玉蔻被控前年12月21日上政論節目時，直指新黨發言人王炳忠為中國發展組織，王父王進步帳戶獲匯進500萬元款項，事後挨告刑事誹謗罪，也被求償148萬7000元精神慰撫金。民事案件今天上午再度開庭，王當庭狠嗆「如果管不住自己嘴巴，建議別再上節目公開評論」；但周反嗆，「地檢署依違反國安法起訴王男父子，證明所說無誤」。

稍早開庭時，王炳忠質疑，本案歷經多次開庭，且法官早已要求周玉蔻應就相關事項提出說明，但周至今才提出，顯然有延滯訴訟之虞；另對於周抗辯「相關消息來自於2位電視製作人」一事，但王質疑，周並未說明製作人身分為何，也未說明在何時何地向周說明。

王炳忠另舉例，周玉蔻當時上節目提到「500萬」，但就周提出的LINE可質疑，周明明是隔天22日才向「A」消息來源查證，怎會於前一日就先公開評論？另消息來源面對詢問「500萬元是否發給公務或軍職人員？」明明回答的是「這我就不知道了」，周卻公開指王已發給相關人員。

王炳忠接著拉高音調怒嗆，周玉蔻自稱資深媒體人，卻將私下議論搬上節目公開評論，若管不住自己嘴巴，建議別再上節目公開評論。

但周玉蔻辯稱，公開評論內容均來自檢調掌握的線索，後來地檢署偵結「周泓旭共諜案」的新聞稿也均提及王炳忠父子，且她評論的只是檢調搜索的原因，並非王男父子。

至於向消息來源查證部分，周玉蔻也說，雖LINE對話是在22日，但早在19日事發後就已進行查證，22日LINE對話只為再三確認而做，「否則我如何憑空想像？」周也說，後來詢問另位消息來源「王男父子是否會再被約談？」事實證明，兩人不但遭約談還被依違反國安法起訴，因此，權威來源提供的消息均為事實，否認隨意指摘。

法官庭末諭知全案下月26日上午再開。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/