「有看到這台車嗎？」 永康警kuso宣導禁酒駕阻鬥毆

2019-03-07 23:55

〔記者萬于甄／台南報導〕近期全台各地接連發生多起街頭聚眾鬥毆及酒駕肇事案件，警政署為此加強各警察機關在宣導及執法上的強勢作為；台南永康警分局為達到宣導效果，針對店家及顧客自製KUSO宣導單禁止酒駕及聚眾鬥毆，幽默的內容讓不少業者及客人看到都會心一笑，也成功吸引民眾注意。

永康警分局為宣示警方強勢打擊犯罪、防制酒駕及鬥毆滋事糾紛的決心，特別製作2款宣導單，以近期網路討論度頗高的「尋犬啟示」為發想，改用「計程車」與「警車」的圖樣，提醒民眾酒後該坐哪台車、打架又該坐哪台車，逗趣的文字內容讓不少民眾會心一笑，大讚有創意。

警方強調，對於鬥毆滋事份子，絕對會以強制力逮捕法辦，即使雙方不提告，也將依社會秩序維護法究辦，另也會加強交通稽查及取締酒駕勤務，奉勸民眾勿以身試法。

永康警分局連日來前往轄內遊藝場、小吃部、複合式釣蝦場等特種營業場所，以及大型餐飲業、熱炒炭烤店等飲酒處所，宣導業者不得販毒、槍擊、鬥毆滋事及縱容酒客酒後駕車等情事，警方也將採取重點式、密集式臨檢，加強執法強度，宣誓警方打擊不法決心。

永康警分局長戴崇贒表示，酒後駕車及聚眾鬥毆暴力事件是零容忍，期望透過落實與轄區業者建立良好通報管道與強勢臨檢取締，共同為轄區治安打拚、確保市民安全、壓制暴力犯罪與治安隱憂，絕不容許不法行為挑戰公權力、危害市民安全。

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