真瞎！裝甲旅搞丟阿兵哥「志願書」 差點打輸索賠官司

2019-03-07 15:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕駐守台中市的陸軍586裝甲旅，其師姓志願役士兵服役僅11個月，就被記兩大過淘汰，該旅向南投地院興訟，向他索賠8萬8875元，很瞎的是，卻疑似搞丟應永久保存的「志願書」，一審認為586旅拿不出「志願書」，無法證明師男曾簽「志願書」服志願役，判決586旅敗訴，該旅上訴二審，台中高等行政法院卻認為，依「論理與經驗法則」，師男一定簽署「志願書」，才會服志願役，縱使「志願書」不見了，也不影響師男服志願役領薪水的事實，改判586旅勝訴，全案確定。

判決書指出，師男在2013年1月於586旅轉服志願役士兵，應服役4年，但他服役僅約11個月，2014年1月就被記兩大過淘汰退伍，他轉服志願役前3個月，共領8萬8875元薪水給付，該旅依「志願士兵不適服現役賠償辦法」索賠6萬8508元，計算方式是8萬8875元乘以未服役的37個月，再除應服役的48個月，師男未賠償，586旅向南投地院提起訴訟。

南投地院審理時，師男未出庭、亦無書面答辯，法官請586旅提出師男簽署的「志願書」，行政程序法規定，該「志願書」與兵籍資料應永久保存，586旅卻疑似搞丟，答覆法官「已無存查」，一審認為586旅拿不出「志願書」，無法證明師男曾簽「志願書」服志願役，舉證不足的利益歸師男，判決586旅敗訴，師男不用賠償，586旅上訴二審，雖仍無法提出「志願書」，卻補提師男領薪水的證明，以及陸軍司令部核定師男服志願役、退伍等人事公文。

台中高等行政法院認為，一審沒有依「論理及經驗法則」判斷事實真偽，586旅拿不出「志願書」，但還是可以透過「推論」，判斷師男是否服志願役，包括領薪水證明、師男的各項人事公文，都能推論師男曾服志願役，縱使「志願書」因作業疏失、保存不當而無法提出，也不影響師男服志願役領薪水的事實，據此撤銷原判，改判586旅勝訴，全案確定。

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