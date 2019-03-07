蘇揆拚治安說重話 基層官警憂好警長被特種業者做掉倒台！

2019-03-07 13:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕行政院長蘇貞昌主持治安會報關心北中南特種店前逞凶暴力事件，傳指示「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，引發基層官警熱議，支持院長打擊暴力犯罪的決心，但憂心若酒客鬥毆就換局長，恐怕會犧牲許多好的局長、分局長，因為不良業者若要讓治軍嚴謹的警長倒台，只需叫手下扮酒客上演鬥毆戲碼，「演員」不需提告，就能輕易讓好局長被撤換，支持修法加重刑責才能遏阻鬥毆事件。

基層官警和民眾都感受到蘇揆拚治安決心，對於各特種店不能賣毒、不能打打殺殺的指令，員警表示平日都有加強巡邏，並和相關業者達成共識，約制、留意酒客脫序行為，但畢竟三杯黃湯下肚，有些人難自我控制，甚至動輒滋事，警方快打警網迅速到場、壓制，並且嚴格執法，若發動輪班站崗，需考慮對業者拚經濟的影響，也會加重警力負荷。

近來北中南都會區都發生街頭滋擾、鬥毆等治安事件，員警忍不住抱怨，傷害罪屬告訴乃論，醉客口角起衝突事件常見，多為偶發的糾紛案，最後多不提告，不能依此論治安失靈，況且，警方以往多採約制、勸解，現已增加強度、厚度，不僅約制還管束，雙方仍不提告，警方主動以社維法裁處，罰責強度仍顯不足，建議應修法加重刑責，才可能嚇止暴力刑案，若動不動就撤換局長，很容易被無良、有心特種行業者操弄，執政中央不能不慎。

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