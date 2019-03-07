地方連署收押惡霸 檢放人竟又持刀追殺居民

2019-03-07 06:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名陳姓男子多次持刀闖入店家揮舞恐嚇，還嗆聲「他有殘障手冊，殺人也不會被關」，危害鳳山區鄰里，昨被依恐嚇、竊盜送辦，地方連署院檢將他收押，但檢方僅對他限制住居，由於陳男戶籍地是戶政所，令地方難以接受，不料他又持刀闖入釣蝦場要追殺2人，還追到店外嚇壞路人逃竄，警方現場壓制逮人送辦，地方要求院檢將他收押，不願再生活在恐懼中；檢方昨已聲請羈押，法院今將開庭審理。

陳姓男子（53歲）有殺人未遂、恐嚇、竊盜等前科，仗著持有殘障手冊，自去年底出獄以來，多次鎖定女店員獨自看店，闖入偷竊、騷擾女店員，甚至持刀揮舞恐嚇，里長一度出面制止，反被他嗆聲「他有殘障手冊，殺人也不會被關」。

他今年還持榔頭闖入廟內，對民眾砸破頭，民眾送醫開刀才驚險保命，甚至見一群里民於公園聊天，他突然持刀闖入要追殺人等，危害鳳山區多個鄰里，多次被依殺人未遂送辦卻交保，北門、鎮北里民擔驚受怕，兩里串聯上百個店家，發起連署陳情院檢行動。

陳男前天犯下2起竊案，又闖入檳榔攤對老闆娘嗆聲「要殺死妳」，昨被依恐嚇、竊盜罪嫌送辦，地方里民寫下連署書，檢附在筆錄中，陳情院檢收押惡霸，不過檢方未聲請羈押，僅對他限制住居，但陳男戶籍地是戶政所，令地方難以接受。

沒想到陳男昨午步出地檢後，先持刀到北門里1家便當店，恐嚇女店員不成，竟搶吃顧客便當，隨後又闖入1家釣蝦場偷菜刀後，持刀要追殺廚師及顧客，一路從店內追到店外，嚇壞路人驚慌逃竄，警方到場壓制逮人，將他依殺人未遂罪嫌送辦。

鎮北里長趙志成、北門里長謝秀霞對於檢方輕易放人大呼不可思議，尤其陳男戶籍地在戶所，檢方卻限制住居，地方里民是氣憤難平，就怕會鬧出人命，要求院檢將他收押，避免讓大家生活在恐懼之中。

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