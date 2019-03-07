恐嚇又偷竊惡霸被放竟砍人 法界：可預防性羈押

2019-03-07 00:39

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄市陳姓男子犯下恐嚇又偷竊，嚇得鄰里聯名請求聲押，但未獲檢察官認可，僅限制他住居，結果他一步出地檢署，馬上又犯下恐嚇及竊盜，還持刀追殺一間餐廳的廚師與顧客。對此，曾任法官的律師顏世翠說，若陳男前已多次犯下恐嚇或竊盜，檢方考量這種人有再犯之虞，一般都會聲押，至於准駁與否，就待法院裁量。

曾任檢察官的律師翁偉倫則說，若陳男前已有偷竊前科，或鄰居可證明他有多次恐嚇之舉，其實檢察官就可以依刑事訴訟法101-1條認定「嫌疑重大，有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞」，向法院聲請預防性羈押。

他解釋，實務上通常認為半年內3次或3個月2次實施同一犯罪，就可被視為「反覆實施」；若無業的陳男靠著行竊維生，沒有其他工作，也可能被認定有反覆實施同一犯罪之虞，符合羈押的要件。

翁偉倫強調，如果陳男短時間內無重覆偷竊或恐嚇行為，較難構成預防性羈押的法定要件，此時，檢察官只能改採具保或限制住居等替代羈押的強制處分，而法律上的「限制住居」不是限制被告一定要住在戶籍地，不得外出，而是要求被告應居住在可接到司法單位公文書的處所，人身仍可自由活動。

不過，翁偉倫也說，因陳男的戶籍地在戶政事務所，如果又未提出固定居住地址，也可能被認定有逃亡之虞，檢察官可依刑訴法100條「逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者」聲押。

至於鄉親連署建請羈押對司法官有沒有拘束力？翁偉倫認為，若這些人願意證稱陳男之前有多次恐嚇行為，檢察官亦可依這些事實聲請預防性羈押。

陳男現在被放出來，又繼續偷竊與恐嚇，翁偉倫說，「這就是反覆實施同一犯罪」，已符合羈押事由；再者，他追殺廚師與顧客的行為若被認定涉犯殺人罪，也符合重罪羈押要件。

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