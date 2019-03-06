彰化國中生街頭鬥毆 學長學弟棍棒齊飛大亂鬥6傷

2019-03-06 23:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕治安亮紅燈！高雄5日才傳出一夜3起砍殺案，彰化也驚傳2日深夜有兩派年輕人在員林市龍燈公園大亂鬥，現場棍棒齊飛、叫囂聲浪連附近居住大樓民眾都嚇到驚呼「好恐怖」，警方獲報到場，現場才鳥獸散，共有6人受傷。初步調查是縣內某所國中生因學長打傷學弟，約出談判又一言不合引起，警方傳喚16名男子到案說明，全部函送法辦。

這起街頭互鬥影片被網友拍下上傳「黑色豪門企業」，影片內容顯示，一群人拿出棍棒對某部車輛猛砸，又有一票黑衣人在不遠處互鬥，最後還追出去，另外一幫人也朝某位落單男子猛毆，兇狠叫囂聲音，令住戶嚇到說「為什麼會這樣，好恐怖喔！」。

警方指出，彰化某國中1名二年級學生跟1名三年級學生在校內發生肢體推擠衝突，二年級同學見同學被欺負，表示要討回公道，雙方在校內互嗆、推擠，最後約定到龍燈公園談判，雙方各找來人馬助陣，共約20人，年紀從15歲至19歲，其中4人年紀較小疑因被嚇倒先跑掉，另16人則持棍棒互毆。

警方獲報到場時，只剩下4名受傷男子留在現場，先將4人送醫急救，後來也發現另有2名受傷男子先自行送醫，警方隔天通知所有青少年到案說明，雙方都有人受傷、互控傷害，並依傷害、殺人未遂等將6名成年男子函送彰化地檢署、未成年10人函送少年法庭法辦。

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