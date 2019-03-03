安管砸車、摩鐵群鬥 台中狀況最多

2019-03-03

〔記者王宣晴、張瑞楨、許國楨／綜合報導〕自上月27日以來，新北、台中、嘉義等地接連傳出9起街頭聚眾鬥毆事件，其中台中市就發生6起，治安狀況最多，除日前疑有黑幫背景的夜店安管囂張砸車、摩鐵群鬥開槍等，昨又有酒客群毆，甚至警察趕到也不甩，在警方面前公然叫囂，等到遭「辣椒水伺候」，才束手就擒。

台中市警局長楊源明強調，對於滋事鬥毆破壞治安的鬧事者，警察絕對強力打擊，還會依法究辦，甚至深入調查是否幫派背景，或有其他犯法行為，絕對不是勸導了事，不要輕忽警察打擊犯罪的決心。台中市警一分局副分局長周俊銘說，警察壓制鬧事者，費力又常讓彼此受傷，辣椒水不造成傷害，能瞬間瓦解鬧事者的戰鬥力，是壓制滋事者的「好物」。

上月27日，台中一連3起暴力案件，包括X-CUBE夜店安管與客人的12人大亂鬥、豐原區5人互砍、10多人摩鐵開毒趴起衝突，有人大腿中彈等；隔天何安派出所旁發生19人大亂鬥、2車遭砸。本月1日，台中一起酒客互毆又造成2男骨折、吐血，昨天則是凱悅KTV6名酒客械鬥叫囂。

嘉義市是在上月28日發生4人酒後鬥毆。前天新北市某酒吧10名酒客互毆，昨天是兩幫人馬街頭連番3波衝突。針對接連街頭鬥毆事件，新北市警察局昨晚執行威力掃蕩，由局長胡木源帶隊，對三重治安熱點進行盤查臨檢。

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