高雄兩派人馬街頭鬥毆3傷 1人身中4刀送醫急救

2019-03-05 02:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕兩派人馬10多人今凌晨相約捷運鳳山西站後方停車場談判，現場刀棍齊飛造成3人受傷，其中1人逃命200公尺，被追砍身中4刀以上，疑被砍斷腳筋倒地，目前送醫急救中。

警方調查，兩派人馬10多人疑因感情糾紛，今凌晨相約捷運鳳山西站後方停車場談判，現場刀棍齊飛，2部車輛被砸毀，造成3人受傷。

其中1名男子逃命200公尺至中泰街，仍被對方疑持武士刀從後追砍，整個人身中4刀以上，包括背部、小腿、腰部、屁股都有刀傷，且疑被砍斷腳筋倒地，目前送醫急救中。

警方據報到場處理，帶回6人於所內偵訊，中泰街起獲武士刀，捷運鳳山西站後方停車場起獲摺疊刀、西瓜刀等物，鎖定可疑3車調閱監視器，全案由警方漏夜偵辦中。

值得一提的是，現場有人聽到槍聲，不過警方到場採證，並未發現彈殼，被砸2車也未發現彈孔，仍待警方進一步釐清。

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