歐洲跨境詐騙逾6千萬 主嫌被判9年4個月、強制工作3年

2019-03-06 15:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕以台中市39歲男子蔡嘉偉（綽號「小白」）為首的「小白詐欺集團」，在歐洲設立電信機房，詐騙中國人民人民幣1174萬1171元，換算台幣超過6000萬元。苗栗地方法院一審判決出爐，蔡男等4名核心幹部，被依詐騙、組織犯罪等罪，處4年2個月到9年4個月徒刑，法官並令蔡男入勞動場所，強制工作3年。

小白詐欺集團於2017年11月至2018年1月18日期間，在歐洲的克羅埃西亞、斯洛維尼亞等國，設立電信詐騙機房，招攬國人前往，利用電子通訊，佯裝中國公安人員、檢察官等手法，詐騙中國人民，詐騙金額達人民幣1174萬1171元，經台灣與波蘭等國檢警合作，成功瓦解。

判決書指出，蔡男等4人均正值青壯，不思循正當途徑獲取所需，竟無視於政府一再宣誓掃蕩詐欺犯罪之決心，執意以身試法，貪圖可輕鬆得手之不法財物，足見其等價值觀念偏差，欠缺尊重他人財產權利之觀念，所為實不足取。

且法官認為，小白詐欺集團為分工精密之跨國犯罪組織，以佯裝被害人法域內公部門之犯罪偵查為詐騙主要劇本，虛構案情以詐取財物，損害我國國際形象及兩岸交流秩序，並侵害人民對於公部門的信賴，且依本案參與之人員、組織結構、設備之規模及惡性，對中國大陸地區之金融交易秩序影響甚大，已重創自由經濟，自應受到嚴厲制裁。

法官判蔡男應執行9年4個月，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年；其他黃姓、孟姓、蘇姓核心幹部，則分別被判5年6個月、5年及4年2個月。

檢警扣押小白詐欺集團境內外帳戶，在台查扣現金552萬元，及奧迪、賓士、BMW、保時捷、瑪莎拉蒂、賓利等汽車24輛，另有房屋1棟及土地3筆，估算總價5923萬元；檢方為追討犯罪集團不法所得，起訴後移請法官依法拍賣。

但法官審理後認定，蔡男名下的2棟房子、1筆土地和1台瑪莎拉蒂休旅車，屬於詐欺不法所得，判決變賣後保管價金、日後賠償被害人。至於其他名貴車輛，法官認為缺乏直接證據是不法所得，不同意檢方聲請變賣。苗栗地檢署發言人、主任檢察官陳宗豪表示，檢方認為判決太輕、未全部變賣名貴轎車不合理，已提起上訴。

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