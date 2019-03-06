指張景森和財團交好無法返台大 吳子嘉被判賠償及登道歉啟事

2019-03-06 12:55

〔記者楊國文／台北報導〕4年多前九合一大選期間，美麗島電子報董事長吳子嘉在網站上撰文指稱，當時擔任柯文哲競選政策總監、現任行政院政務委員張景森之所以會無法回任台大，是因「不避嫌與財團交好…無法重回台大校園，原因就是與業者利益有扯不清的關係」，遭張景森提告妨害名譽罪及求償；刑事部份，吳前年被判拘役50天確定，高等法院今再判吳須賠償20萬元，並在美麗島電子報刊道歉啟事。仍可上訴。

判決指出，吳子嘉是於2014年11月8日在「蕃薯藤」網站提到張景森，指「始終不避嫌的與建商等財團交好，所以即便出身自台大城鄉所，但該所卻始終他保持距離；理想性甚高的城鄉所長夏鑄九，對他態度也是相當保留。所以即便他擔任過北市府都發局長、經建會主委，資歷豐厚，卻無法重返台大校園，原因就是出在他與業者利益有扯不清的關係」。

張景森認為吳子嘉所言不實，貶損他的名譽，提告妨害名譽罪，並對吳求償200萬元，並刊登道歉啟事。

刑事部份，張景森庭訊表示，從未向台大申請回任，當時會離開學校也是因為借調期滿，依法必須絕定從事公職還是教職，基於當時不能丟下時任台北市長的陳水扁就回台大，才會在1997年間請辭學校專任教職，因此沒有回任問題，否認文章內所說「因利益糾葛而無法回任」。

吳子嘉則說，張景森與業者間利益不清而無法回任一事，在學界與業界流傳已久，但他無法證實；而他自認是資深媒體人，依其經驗判斷，應是如此，且有許多位台大教授親口提過，但他不願提供消息來源。

一、二審均採信張景森「自行辭去台大教職」說法，認定吳子嘉所言不實，也未經合理查證，乃吳個人主觀臆測，就發表與事實不符的文章，犯後未坦承犯行，不見悔意，前年判吳拘役50日，得易科罰金5萬元定讞。

民事部份，台北地院認為，無法證明吳子嘉撰文評是出於善意，已對張的名譽造成不法侵害，去年3月判吳子嘉要賠償80萬元，並在美麗島電子報吳子嘉專欄刊登道歉啟事。

吳子嘉、張景森均不服一審判決，均上訴高等法院，高院審理認為，張景森是主動向台大辭職，此客觀事實並非不可查證，且吳坦承張無法重回台大，有很多說法，他無法證實，顯然吳撰文內容屬杜撰，已不法侵害張的名譽權，但一審判須賠償80萬元的金額過高，今改判僅須賠償20萬元，另外仍判吳須刊道歉啟事。

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