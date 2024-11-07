電偵大隊2警官涉參與不妥當飲宴 刑事局：查處後調整服務地區

刑事局。（記者邱俊福攝）

2024/11/07 16:46

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局服務於中部地區的徐姓、陳姓2警官，遭檢舉勤餘參與汽車旅館附設KTV飲宴，甚至找傳播妹到場助興狀況。刑事局表示，目前經查現場無言行不當或暴力行為，在場的小姐也非傳播，是朋友的女性友人，但該汽車旅館同棟建築物曾是詐欺水房的據點，許多細節尚待持續了解，故先將2員調整服務地區，之後如確涉有違紀，均會依法處置絕不寬貸，並追究相關人員考監責任。

刑事局表示，上月17日，徐姓、陳姓2警官與友人前往台中市一家汽車旅館附設的KTV消費，遭民眾檢舉有酒後言行不妥當等情況，在接獲通報後即由督察單位啟動調查，秉持不庇縱、不掩飾、不護短，毋枉毋縱之立場，針對當日參與活動的員警、友人及KTV業者訪談調查。

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經KTV業者表示，現場無有人員言行不當或暴力的行為，也無衝突情事發生，但為求慎重處置，將持續向陳情人取得聯繫進行查處。

另將持續要求各級主管利用各項集（機）會確實宣導相關法治觀念，加強內部管理，要求所屬員警以身作則，恪遵法紀，避免衍生違法（紀）情事，如發現所屬違法（紀）情事，應立即陳報並深入調查，斷然處置，絕不鄉愿，以防範類此案件再次發生。

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