結合里長推廣奏效 北市住警器安裝率逾7成5

2019-03-05 11:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕住宅用火災警報器（住警器）可在火災發生初期偵測到濃煙或高溫，發出警報聲來提醒住戶，及早反應滅火並及時避難逃生，台北市消防局從2015年起，與民政局各行政區、里長共同合作推廣安裝住警器，截至2019 年1月底，北市已累積安裝36萬1,968戶，安裝率75.12%，其中中山區更達到100%，全市則有142個里達100%。

據消防局統計至2019年1月底，台北市因住警器成功動作提醒民眾案例共計247件，成功讓247個家庭免於火災之危害並降低財產損失。

消防局指出，透過里長宣導安裝住警器更受民眾信任，能有效提升民眾安裝意願，很感謝各區里長期的配合與協助，讓台北市的居家安全更上一層樓。

消防局表示，今年度已編列600萬元預算採購，補助市民安裝住警器，凡居住於總樓層5層以下，且未設置火警自動警報設備建築的市民，可至住家鄰近的消防分隊申請補助，此外，頂樓加蓋處所非屬消防局補助對象，但具有延燒快速、逃生不易之高度火災潛在風險，民眾應儘速完成裝設住警器，否則建管單位將列為立即拆除對象。

消防局建議，除補助住警器外，民眾須依據住家室內隔間狀況，自行購買具合格標示的住警器，安裝於寢室、廚房及樓梯間等相關位置，免配線，只要裝上電池以雙面膠黏貼牆面即可，並應定期測試更換電池，以確保其效能，共同防範火災發生。

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