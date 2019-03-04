被丟包？摔下天橋？國道1號幼獅出口驚見婦人倒臥車道

2019-03-04 22:25

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號桃園段南下靠近幼獅交流道出口，今晚傳出有人躺在路肩，引起來往駕駛人一陣驚慌，國道警察獲報連絡桃園市消防局救護車到場，發現58歲吳姓女子不明原因躺在外側車道上，現場留有嘔吐物，意識不清，但對痛有反應還有左臉腫脹，右腳撕裂傷，右小腿骨折，經送往鄰近怡仁醫院急救後，稍晚轉送林口長庚醫院。

事故發生時，網友一度瘋傳「有人從幼獅交流道上跳下來，倒在國道1號路肩」，國道公路警方表示，晚上6點50分接到民眾報案，指出中山高南向67至68公里之間靠近幼獅交流道出口，有人倒臥車道上，警方立即調派巡邏員警趕往，並請桃園市消防局支援救護。

警、消在現場發現疑似吳女的手機和證件，救護人員給予急救處置後，先送楊梅區怡仁醫院醫，稍晚轉送林口長庚醫院，立即通知吳女的家人到場，到場的家人也不知道她發生什麼事。

由於吳女仍在醫院急救中，不能製作筆錄，是否從交流道跳下來或跳車？或被丟包？以及她的腿、臉傷是被經過車輛撞傷還是倒臥前已受傷，警方仍要進一步釐清。

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