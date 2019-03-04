留美女碩士逆倫殺母？檢警明天下午解剖遺體

2019-03-04 14:27

〔記者溫于德／台北報導〕北部73歲林姓婦人本月1日遭人虐打致死，其43歲女兒原指母親遭2名歹徒攻擊，但警方偵查後卻發現女兒涉有重嫌，應訊時還說「腦中有神秘的聲音控制我！」昨依最重可處死刑的殺害直系親屬罪嫌移送檢方複訊，隨即遭聲押獲准。此外，檢警將於明日下午3時30分赴台北市立第二殯儀館相驗解剖，以釐清死因。

林姓老婦的女兒原本從父姓，近期才改從母姓，她國中2年級時被送往美國求學，取得傳播學碩士學歷後才返台，並與母親同住在台北市天母住宅內。

然而，檢警昨查出，持有綠卡的林女返台後精神疑似出現問題，數度自稱「有東西跑到我的腦袋裡」，也不定期前往台北市立聯合醫院陽明院區就診，本案發生後，她仍稱「腦中有神秘的聲音控制我！」卻否認傷害母親。

但檢警比對住宅內鈍器與死者頭部、胸部傷勢後，研判與林女有關，且調閱監視器畫面後並無她所稱的「2名男子尾隨進入並傷害母親」情形，因此認為林女涉嫌重大，昨晚約10時半依殺害直系血親尊親屬罪聲押禁見。

士林地院認為，林女雖否認犯罪，但依現場跡證物與證人證述，可認定她犯罪嫌疑重大，考量她涉犯殺害直系血親尊親屬重罪，且有逃亡之虞，今天凌晨裁定羈押，但因沒有其他證據顯示有串滅證之虞，並未禁見。

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