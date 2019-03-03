女珠寶商渾身血在家亡 女兒疑逆倫弒母

2019-03-03

女兒稱媽返家途中被攻擊

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市天母地區昨傳出一名7旬林姓女珠寶商被人打死命案，林婦的女兒通報台北市消防局，送醫不治；女兒指稱母親是在返家途中遭到不明歹徒攻擊，但檢警經過一天調查，懷疑內情不單純，不排除女兒可能涉入命案，昨晚將她留置警局漏夜調查中。

檢警初步調查，從事珠寶生意的林婦與女兒同住，家裡人口簡單，只有母女倆，住在天母一棟高級華廈的大坪數房子，家境優渥。

僅母女同住天母高級華廈

女兒報案指稱，媽媽是在前天深夜返家途中被不明歹徒攻擊，帶著傷返家，她看到媽媽情況不對，因此報案。檢警昨天根據女兒說詞，調閱林婦住家周邊的監視器，並根據林婦返家的時間往回清查，但發覺實際情況似和死者女兒的說詞不吻合，到了昨晚，進一步詢問林婦女兒時，她態度趨於保守，口風緊。

檢警採雙向偵查，除了過濾監視器，也請台北市警局刑事鑑識中心前往林婦住處進行採證，清查屋內所有刀器、鈍物有無血跡反應，或家具有無可疑撞擊痕跡等。

據了解，台北市消防局是在前天深夜獲報，前往天母棒球場附近一間華廈，上樓後發現倒地的林婦渾身血傷痕處處，已無呼吸、心跳，送台北榮總急救，因傷重不治。

疑點重重 檢警重返調查

檢警昨天相驗遺體，並由承辦檢察官親自帶著死者女兒回其住處蒐證，昨天深夜又把死者女兒帶回警局釐清案情。

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