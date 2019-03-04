男子駕車輾傷2歲女童 妻幫掩飾稱「小孩是跌傷」

2019-03-04 12:07

［記者鄭淑婷／桃園報導］63歲鍾姓男子4年多前開車搭載61歲妻子外出，行經桃園市楊梅區高榮路，在欲左轉進巷弄時不慎輾壓到年僅2歲的鄧姓女童，鍾男與妻子下車查看，正好遇到前來找孫女的女童祖父，鍾妻竟稱：「小朋友怎麼跌成這樣！」將女童抱還女童祖父後，兩人就開車揚長而去，女童送醫時醫護人員發現不對勁，且她身上還有明顯輪胎痕，案經女童家人提告，鍾男、鍾妻分別被桃園地檢署依肇事逃逸、幫助肇事逃逸罪嫌起訴；鍾男另涉過失傷害罪，已被判處3月徒刑確定。

起訴指出，全案發生於2014年6月26日下午3點多，鍾男開車搭載妻子行經楊梅區高榮路，正要左轉進入高榮路190巷時，疏於注意輾壓到站在路旁的女童，導致女童全身多處骨折、擦挫傷，鍾男發現似乎輾壓到異物時，與妻子下車查看才知壓到小孩，鍾妻抱起女童查看傷勢，女童的祖父也正好跑出來找孫女，鍾妻害怕真相曝光，趕忙將女童抱還其祖父，還說：「小孩子怎麼跌成這樣！」沒協助報警或送醫，兩人就開車揚長而去。

起訴指出，女童祖父第一時間真的以為孫女是跌倒受傷，直到送醫才發現事有蹊蹺；女童祖父說，醫護人員檢查傷勢後，認為不可能是跌倒，還不斷質疑「家裡是不是有人對小孩家暴」，另也發現孫女身上有輪胎痕，他請媳婦調閱監視器才發現真相。

女童家人報警追出鍾男、鍾妻到案，鍾男否認有肇事逃逸，辯稱妻子將女童交還其祖父時，有告知女童是被他的車撞傷；而鍾妻也否認犯行，辯稱她確實曾說「你的小朋友好像跌倒」，但後來也有跟丈夫說「女童可能是被你的車壓到」。

鍾男涉及過失傷害罪已被判3月確定，鍾男、鍾妻另涉肇逃、幫助肇逃罪，原已獲不起訴處分，經女童家人聲請再議後高檢署發回續偵，檢方認為，鍾男、鍾妻當下都沒有協助報警及送醫，將女童抱還祖父就離開，偵結將兩人起訴。

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