不只國外！消防栓前亂停 台灣救災也可開罰、破窗

2019-03-01 16:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕近來加州Anaheim消防局在官方Twitter張貼一張消防水帶穿過違停車輛車窗的照片，代表消防員為救災，破壞違停消防栓前車輛車窗的霸氣照引起熱烈討論；而在台灣，不但消防栓前不能違停，必要時也能破壞、使用車輛以達救災目的。

新北市消防局粉專上PO出這張照片後，不忘註記：「國外消防員都那麼霸氣嗎」、「歡迎分享守護親朋好友荷包」，提醒民眾「不只開你單，必要時還要把你車窗打破」，以詼諧口氣提醒民眾不要任意違停在消防栓附近，以免遭罰還因妨害公安救災遭破窗、移置。

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